В Алжире задержали младшего брата экс-президента страны

Полиция Алжира задержала в субботу младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику, занимавшего пост советника главы государства, сообщает телеканал An Nahar.

По его данным, также были задержаны бывшие руководители двух разведслужб страны, они предстанут перед судом 5 мая.

Их обвиняют в попытке подавить с применением силы демонстрации, начавшиеся в стране 22 февраля. Участники этих выступлений требовали отставки президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. 2 апреля он сложил с себя полномочия главы государства.

В настоящее время Алжир готовится к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля. Ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе участвовать в них.