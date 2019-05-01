В США хотят запретить въезд россиянам

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты. Об этом он написал в своей статье для журнала Time.

Ставридис считает, что нынешних санкций недостаточно, и призывает ввести новые не только в отношении российского бизнеса, а также против культуры, спорта, дипломатических делегаций. «Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы — и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов», — пишет американский адмирал.

По его словам, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтверждает вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году, при этом главным доказательством он считает название этого дела, в котором фигурирует словосочетание «российское вмешательство». Ставридис пообещал, что американская сторона продолжит вести углубленную работу по противостоянию Москве.

Кроме того, в своей статье он предлагает поддерживать россиян, которые стремятся к демократии.