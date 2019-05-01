Гуайдо признал неудачной попытку свергнуть Мадуро

Планы отстранения от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не реализовались, признал самопровозглашенный президент республики Хуан Гуайдо. Об этом оппозиционер сообщил американскому изданию The Washington Post. США, как известно, в конфликте между венесуэльскими властями и оппозицией поддерживают последнюю.

Гуайдо отметил, что переворот оказался неудачным из-за того, что военные не начали массово переходить в оппозиционный стан. «Причина может заключаться в том, что нам до сих пор требуется больше поддержки со стороны военнослужащих, чтобы защитить конституцию», — сказал политик.

Гуайдо также не исключил, что согласился бы на интервенцию США в Венесуэлу. Если бы такое предложение поступило, его, по словам переходного президента, рассмотрела бы, «чтобы разрешить кризис», оппозиционная Нацассамблея (парламент) Венесуэлы и, возможно, одобрила бы.