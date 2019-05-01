В Голландии установили мемориал в память о знаменитом Мамеде Мамедове

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Вчера в голландском городке Ойстервейк состоялась церемония установки мемориала в память о первом почетном гражданине города, азербайджанце Мамеде Мамедове – участнике Второй мировой войны, Национальном герое Нидерландов.

В мероприятии наряду с властями Ойстервейка участвовала и делегация из Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на голландское издание Brabants Dagblad. Ранее, семь лет назад, Мамедову был установлен памятник. Также в его честь была названа улица, на которой он жил. Помимо этого, как сообщает нидерландское СМИ, в ближайшие дни в Азербайджане ожидается открытие дома-музея Мамеда Мамедова. В нашу страну для участия в церемонии прилетит его дочь Нэнси Мамедова-Доомен.

Мамед Мамедов родился в 1923 году в селе Муганлы Загатальского района. В 18 лет был мобилизован в армию, участвовал в боях против фашистской Германии. В одном из боев на территории Украины получил ранение и попал в немецкий плен. Военнопленных, в числе которых было много азербайджанцев, содержали в концентрационном лагере в Польше, откуда в дальнейшем они были направлены в голландскую провинцию Брабант. Их использовали в качестве рабочей силы для строительства дорог, укреплений и переброски боеприпасов на оборонительные сооружения вермахта, создаваемые против высадки союзников в Нормандии. Во время переезда в город Амстердам Мамеду Мамедову с его азербайджанскими друзьями удалось сбежать. Они намеревались перебраться в Брюссель, а в дальнейшем отправиться в Азербайджан. Однако план не удался, их поймали и арестовали. В августе 1944 года Мамед Мамедов установил связи с голландским Движением сопротивления, которое действовало в глубоком подполье. Партизаны увидели в военнопленных азербайджанцах своих союзников, а самого смелого - Мамеда Мамедова - прозвали Медо. Они вместе боролись за освобождение Нидерландов от фашистской оккупации. За проявленный героизм Мамедов награждается руководством Движения сопротивления Нидерландов.

Война подошла к концу, часть оставшихся в живых азербайджанцев вернулась на Родину, где многие были сосланы в Сибирь или просто расстреляны. Судьба Мамеда Мамедова сложилась так, что он смог остаться в Голландии. Он женился на девушке по имени Риет Зеебрегтс и много работал на общественных началах. Медо трудился на обувной фабрике, в сельском хозяйстве и даже был тренером местного футбольного клуба. В 1956 году Мамед Мамедов основал в Ойстервейке Ассоциацию полицейских собак, которую назвал Always Ready («Всегда готов»). В 1996 году за выдающиеся заслуги перед страной Мамед Мамедов был награжден принцессой Нидерландов Беатрикс Вильгельминой Армгард высшим орденом королевской семьи Оранских-Нассау. Медо умер в 2003 году, не дожив до своего 80-летия. Он был похоронен на кладбище Северного Брабанта. «Мой папа не любил говорить о войне, - вспоминает дочь Мамеда Мамедова Нэнси, которую жители Ойстервейка с детства называли «Маленькая Медо». – Он даже телевизор переключал на другой канал, если там была передача о войне. Ему еще не исполнилось 18-ти, когда его призвали в армию. Он попрощался со своей матерью, которую больше никогда не видел.