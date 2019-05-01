Полномасштабная война между Израилем и Палестиной

За сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает ТАСС.

По словам Конрикуса, 150 из выпущенных по израильской территории ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности. В результате обстрела был убит пожилой местный житель.

В ходе ответной атаки израильские военные поразили оружейные цеха и склады, тоннели и здания, использовавшиеся движениями ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» (оба признаны в Израиле террористическими организациями). Также были убиты восемь членов этих движений.