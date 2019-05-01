Эрдоган забирает у оппозиции Стамбул

Центральная избирательная комиссия Турции завтра проведет собрание, на котором объявит об окончательных итогах выборов главы муниципалитета Стамбула. На заседании рассмотрят обращение правящей Партии справедливости и развития о нарушениях в ходе голосования и требование отменить результаты выборов.

На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые выступил с подробным комментарием касательно голосований в Стамбуле, назвав их «подозрительными» и потребовав провести новые выборы. По мнению ряда экспертов, то, что Эрдоган так долго хранил молчание и заговорил о выборах именно сейчас, повышает шансы на то, что ЦИК все же отменит итоги выборов.

«Мы не выдвигали никаких протестов касательно итогов голосования в Анкаре. Но в Стамбуле разыграли игру и были многочисленные нарушения. Вы только представьте, в результате пересчета голосов отрыв между кандидатами сократился с 23 тысяч до 13 тысяч голосов. Это наглядно демонстрирует наличие многочисленных нарушений. Граждане обращаются ко мне, «Мой президент, должны быть повторные выборы». Речь идет о Стамбуле, а не о каком-то поселке»,- сказал Эрдоган.

Напомним, впервые за четверть века Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана уступила оппозиции два крупнейших города Турции - Анкару и Стамбул. Главой последнего, по итогам прошедших 31 марта выборов, стал кандидат от левоцентристов (Народно-республиканская партия) Экрем Имамоглу. Правящая партия оспаривает его победу.