Российский крейсер признали сильнейшим в мире

Модернизация позволит российскому тяжелому атомному ракетному крейсеру (ТАРК) «Адмирал Нахимов» стать самым мощным надводным боевым кораблем в мире. Об этом пишет издание Military Watch.

Отмечается, что улучшения коснутся практически всех систем корабля. Зенитно-ракетные комплексы будут обновлены с С-300Ф до морского варианта С-400, что позволит кораблю перехватывать истребители, баллистические и крылатые ракеты на гиперзвуковых скоростях на дальности до 400 километров.

Модернизации также подвергнутся системы ПВО ближнего и среднего радиуса действия, создавая эшелонированную оборону. Авторы материала указывают, что, помимо самозащиты, «Нахимов» сможет прикрывать от угроз с воздуха даже прибрежные города.

Однако наибольшие изменения коснутся наступательного вооружения. 20 противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит» будут заменены на 80 вертикальных пусковых установок под ракеты «Оникс», «Калибр» и, возможно, гиперзвуковые «Цирконы». Для управления ими будут установлены современные радиолокационные станции.