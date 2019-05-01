Глава Минобороны Британии ушел из-за слов о диабете Мэй

Британский министр обороны Гэвин Ульямсон лишился должности по причине того, что в частных беседах говорил о неспособности Терезы Мэй руководить правительством из-за хронического заболевания, пишет The Times.

Журналисты утверждают, что глава ведомства потерял пост, как только Мэй стало известно о его словах о том, что из-за диабета она не в состоянии быть премьером.

Главу правительства же информировали о критике со стороны министра ее сторонники среди консерваторов.

Сам глава Минобороны отрицает, что допускал такие заявления.

Первоначально отставка Уильямсона связывалась с утечкой данных о китайской компании Huawei.