Индийские мошенники отправляли людей в Канаду через Азербайджан

Индийская полиция арестовала некоего Сиярама - 62-летнего жителя деревни Гудияни в штате Харьяна. Он и его сын обвиняются в мошеннических действиях, в которых фигурирует и Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание Dainikbhaskar.com .

Сиярам вместе с сыном по имени Санджив взяли 840 тысяч рупий (более 20 тысяч манат) со своего односельчанина Наба Сингха, пообещав тому отправить его сына в Канаду. Однако оплаченная услуга выполнена не была. Более того, сыну Сингха пришлось провести долгое время… в Азербайджане.

Сейчас полиция разыскивает сына Сиярама, считая его главным обвиняемым и организатором сети преступлений.

История началась в июне 2018 года, когда Санджив и Сиярам пришли в кондитерский магазин Сингха, сообщив, между делом, что занимаются отправкой людей на постоянное место жительства в Канаду.

«Если кто-то хочет переехать в Северную Америку, то сообщите нам. А если это ваши родственники, сделаем скидку», - сказал Санджив.

Соблазнившись на выгодное предложение и посоветовавшись с семьей, Наб Сингх решил отправить в Канаду своего сына Вишала. Устроители поездки сообщили, что перед вылетом непосредственно в Канаду Вишалу придется провести 15-20 дней в Азербайджане. Мол, такова процедура. Стороны ударили по рукам, и Сингх заплатил мошенникам 840 тысяч рупий.