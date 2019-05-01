Индийские мошенники отправляли людей в Канаду через Азербайджан
Индийская полиция арестовала некоего Сиярама - 62-летнего жителя деревни Гудияни в штате Харьяна. Он и его сын обвиняются в мошеннических действиях, в которых фигурирует и Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание Dainikbhaskar.com.
Сиярам вместе с сыном по имени Санджив взяли 840 тысяч рупий (более 20 тысяч манат) со своего односельчанина Наба Сингха, пообещав тому отправить его сына в Канаду. Однако оплаченная услуга выполнена не была. Более того, сыну Сингха пришлось провести долгое время… в Азербайджане.
Сейчас полиция разыскивает сына Сиярама, считая его главным обвиняемым и организатором сети преступлений.
История началась в июне 2018 года, когда Санджив и Сиярам пришли в кондитерский магазин Сингха, сообщив, между делом, что занимаются отправкой людей на постоянное место жительства в Канаду.
«Если кто-то хочет переехать в Северную Америку, то сообщите нам. А если это ваши родственники, сделаем скидку», - сказал Санджив.
Соблазнившись на выгодное предложение и посоветовавшись с семьей, Наб Сингх решил отправить в Канаду своего сына Вишала. Устроители поездки сообщили, что перед вылетом непосредственно в Канаду Вишалу придется провести 15-20 дней в Азербайджане. Мол, такова процедура. Стороны ударили по рукам, и Сингх заплатил мошенникам 840 тысяч рупий.
19 июня 2018 года Вишал вылетел из города Джайпур в Баку. Было обещано, что во время пребывания в Азербайджане он будет обеспечен жильем и питанием. Но по прибытии в Баку сын Наба Сингха остался на улице. Сингху пришлось отправить сыну деньги. Сообщается, что за время пребывания Вишала в Баку на его содержание были потрачены немалые средства.
Дельцы пообещали, что это временные трудности, и скоро Вишал полетит из Баку в Канаду. Однако поездка постоянно откладывалась. Наб Сингх продолжал отправлять деньги сыну, оплачивая его проживание и продление азербайджанской визы.
Индийское издание пишет, что более шести месяцев Вишал находился в Азербайджане как в ловушке, после чего ему все же удалось вернуться в Индию. Стало окончательно ясно, что ни в какую Канаду Вишал не попадет. Наб Сингх потребовал у мошенников вернуть деньги, те стали ему угрожать. Это переполнило чашу терпения Сингха, который в начале марта этого года подал заявление в полицию.
Правоохранительные органы арестовали Сиярама, однако главным преступником считают его сына. Сейчас полиция также ведет расследование относительно того, сколько еще человек пострадали от отца и сына и как часто в этой схеме использовался Азербайджан.