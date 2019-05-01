Из-за циклона в Индии погибли почти 30 человек

В индийском штате Орисса растет число жертв разрушительного циклона «Фани», который обрушился на страну в пятницу.

Как сообщает телеканал NDTV, погибли не менее 29 человек, большинство из которых (21 человек) стали жертвами оползня в городе Пури.

Еще десятки человек пострадали или числятся пропавшими без вести, более миллиона человек эвакуированы.

Циклон нарушил движение поездов и привел к закрытию аэропортов. Восстановительные работы организованы в 10 тысячах деревень и 52 городских районах.

Ранее сообщалось, что пришедший с Бенгальского залива тропический циклон Фани стал самым мощным за последние 20 лет, скорость ветра оценивается в 200 км/ч.