Вице-президент Турции: "Мы никогда не прогнемся перед санкциями США"

Турция никогда не прогнется перед санкциями США, связанными с покупкой российских зенитных систем С-400, заявил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай, прокомментировавший сделку, ставшую причиной напряжения с союзниками по НАТО, сообщает Reuters.

Выступая в интервью телеканалу Kanal 7, Октай заявил, что беспокойство США по данной проблеме необоснованно и добавил, что Турция не отступит.

Вашингтон заявил, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно и предупредил о вероятных санкциях в случае заключения сделки по С-400 между Турцией и Россией. В итоге Пентагон заявил о своем намерении исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за покупки российских зенитных систем С-400.