Иранская нефть утекла на "серый рынок"

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует "серый рынок" для продажи нефти, с целью преодоления последствий от введенных США антииранских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заманиния не уточнил, что имеет в виду под "серым рынком", однако назвал подобную торговлю "не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными".

"Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на "сером рынке", - сказал он.

Комментируя последствия введения Вашингтоном антииранских санкций, а также отмены президентом США Дональдом Трампом продления исключений из них, заместитель министра нефти указал на необходимость срочного принятия мер в сфере экономики. "Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", - отметил он.