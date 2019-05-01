За тур до финиша азербайджанской футбольной Премьер-лиги определился чемпион страны. Им в шестой раз подряд стал агдамский « Карабах ».

Сегодня в матче 27-го тура команда Гурбана Гурбанова разгромила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Сабаил» - 4:0. На 21-й минуте счет открыл Мичел, а затем хет-трик сделал Махир Мадатов, отличившийся на 42-й, 69-й и 87-й минутах.

Набрав 63 очка, «Карабах» стал недосягаем для своего главного конкурента в нынешнем сезоне – «Нефтчи», который сегодня победил в Габале местный клуб со счетом 3:1.

«Карабах» в шестой раз подряд представит Азербайджан в Лиге чемпионов. «Нефтчи», «Сабаил», а также победитель финального матча на Кубок Азербайджана между «Габалой» и «Сумгаитом» выступят в Лиге Европы.

Для «Сабаила» и, возможно, для «Сумгаита» это будет первый еврокубковый опыт.

Также сегодня «Кешля» уступила «Зиря» со счетом 1:3. В 20:00 начнется последний матч тура, в котором сыграют «Сумгаит» и «Сабах». Сумгаитцам в этой игре необходимо набрать 1 очко, чтобы гарантированно избежать последнего 8-го места.

Турнирное положение на данный момент:

1. «Карабах» - 63 очка (27 матчей)

2. «Нефтчи» - 58 (27)

3. «Сабаил» - 41 (27)

4. «Габала» - 36 (27)

5. «Зиря» - 28 (27)

6. «Сабах» - 27 (26)

7. «Сумгаит» - 23 (26)

8. «Кешля» - 20 (27).