«Карабах» - чемпион Азербайджана В шестой раз подряд
За тур до финиша азербайджанской футбольной Премьер-лиги определился чемпион страны. Им в шестой раз подряд стал агдамский «Карабах».
Сегодня в матче 27-го тура команда Гурбана Гурбанова разгромила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Сабаил» - 4:0. На 21-й минуте счет открыл Мичел, а затем хет-трик сделал Махир Мадатов, отличившийся на 42-й, 69-й и 87-й минутах.
Набрав 63 очка, «Карабах» стал недосягаем для своего главного конкурента в нынешнем сезоне – «Нефтчи», который сегодня победил в Габале местный клуб со счетом 3:1.
«Карабах» в шестой раз подряд представит Азербайджан в Лиге чемпионов. «Нефтчи», «Сабаил», а также победитель финального матча на Кубок Азербайджана между «Габалой» и «Сумгаитом» выступят в Лиге Европы.
Для «Сабаила» и, возможно, для «Сумгаита» это будет первый еврокубковый опыт.
Также сегодня «Кешля» уступила «Зиря» со счетом 1:3. В 20:00 начнется последний матч тура, в котором сыграют «Сумгаит» и «Сабах». Сумгаитцам в этой игре необходимо набрать 1 очко, чтобы гарантированно избежать последнего 8-го места.
Турнирное положение на данный момент:
1. «Карабах» - 63 очка (27 матчей)
2. «Нефтчи» - 58 (27)
3. «Сабаил» - 41 (27)
4. «Габала» - 36 (27)
5. «Зиря» - 28 (27)
6. «Сабах» - 27 (26)
7. «Сумгаит» - 23 (26)
8. «Кешля» - 20 (27).