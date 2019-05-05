Ульвия Худиева 5 мая 2019, 20:08

Накануне праздника Рамазан в Азербайджане резко подорожали финики. Причиной этого стало возрастание цены на этот традиционный в Рамазан продукт в соседнем Иране. После того как килограмм фиников в Иране стал стоить 350 риалов (8 долларов), соответствующие органы этой страны запретили их экспорт. Что касается Азербайджана, то здесь на дешевые иранские финики в привычных картонных коробках цены выросли в среднем на 2-3 маната.

Помимо Ирана Азербайджан импортирует финики из Туниса, ОАЭ, Иордании и даже Израиля. Цены на рынках на них обычно в среднем колеблются от 6 до 10 манатов. Однако финики из Дубая уже стоят 14-28 манатов, из Израиля - 29-35 манатов, а из Иордании в среднем 25 манатов. Самыми дорогими считаются финики из Медины (Саудовская Аравия), которые встречаются лишь в нескольких специализированных магазинах Баку. Продавец по имени Эльхан в одном из магазинов у станции метро Низами объяснил, что дешевые финики из Ирана уступают финикам из Медины и Израиля как по вкусу, так и по качеству. Однако большинство покупателей все же отдают предпочтение иранским финикам.

«Больше всего покупают дешевые финики в картонных коробках. Причем берут их не только в преддверии праздника Рамазан», - сказал он. В нескольких крупных супермаркетах можно попасть на акции, где финики можно купить по 2,5 маната за упаковку. Однако торговцы в специализированных магазинах утверждают, что такие финики либо уже просрочены, либо срок годности истекает. В целом же в Баку можно найти финики на любой вкус, причем цены варьируются от 2,5 маната до 200.