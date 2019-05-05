Он также уточнил, что шестеро пострадали.

Как минимум 13 человек погибли при аварийной посадке пассажирского самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

* * *

Один человек погиб, еще четверо, по предварительным данным, пострадали при возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в ведомстве.

* * *

В московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Как уточняется, лайнер выполнял рейс Москва — Мурманск, в то время как один из пассажиров заметил возгорание. Экипаж посадил воздушное судно с пожаром на борту.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», на месте работают пожарные. Также сообщается, что аэропорт закрыт на вылет и посадку, все рейсы откладываются.