Напомним, что «Карабах» набрал 63 очка и за тур до финиша обеспечил себе 1-е место. У ближайшего преследователя – «Нефтчи» - 58 очков.

«Поздравляю свою команду, болельщиков и наше руководство с чемпионством, - говорит Гурбан Гурбанов. - Они до конца поддерживали нас в этом сложном сезоне. В конце все получилось так, как мы хотели. Я рад, что мы сохранили за собой титул чемпионов. Поздравляю и «Сабаил» с бронзовыми медалями и выходом в Лигу Европы. Хорошая работа за короткий срок.

Хоть мы и обеспечили себе 1-е место, постараемся по максимуму подготовиться к последней игре с «Нефтчи». Возможно, у футболистов будет некоторая расслабленность, но постараемся показать хорошую игру. Возможно, будут изменения в составе. Но в целом все будут стараться порадовать болельщиков.

Трансферы к Лиге чемпионов? Ведутся поиски и переговоры. Хотели бы пригласить нескольких игроков. Сейчас это сложно, тем не менее продолжаем работать в этом направлении.

С некоторыми игроками расстанемся. Это делается ради их будущего и обновления команды. В ближайшее время сообщим имена тех, кто покинет команду.

Рейналдо ведет переговоры с «Нефтчи»? У меня нет такой информации. У нас с Рейналдо контракт по схеме «6 месяцев + 1 год». Пока рано говорить о том, останется он или уйдет. Решение мы не приняли.

Какое из шести чемпионств самое сложное? Я всегда говорил, что легко подняться на вершину, но сложно на ней удержаться. Каждое следующее чемпионство для нас более дорогое и сложное. Так и в этот раз.