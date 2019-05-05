Гурбан Гурбанов о чемпионстве «Карабаха» «Давайте я вам всем пожму руку»
После победы над «Сабаилом» (4:0) и оформления шестого подряд чемпионства главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что «Карабах» набрал 63 очка и за тур до финиша обеспечил себе 1-е место. У ближайшего преследователя – «Нефтчи» - 58 очков.
«Поздравляю свою команду, болельщиков и наше руководство с чемпионством, - говорит Гурбан Гурбанов. - Они до конца поддерживали нас в этом сложном сезоне. В конце все получилось так, как мы хотели. Я рад, что мы сохранили за собой титул чемпионов. Поздравляю и «Сабаил» с бронзовыми медалями и выходом в Лигу Европы. Хорошая работа за короткий срок.
Хоть мы и обеспечили себе 1-е место, постараемся по максимуму подготовиться к последней игре с «Нефтчи». Возможно, у футболистов будет некоторая расслабленность, но постараемся показать хорошую игру. Возможно, будут изменения в составе. Но в целом все будут стараться порадовать болельщиков.
Трансферы к Лиге чемпионов? Ведутся поиски и переговоры. Хотели бы пригласить нескольких игроков. Сейчас это сложно, тем не менее продолжаем работать в этом направлении.
С некоторыми игроками расстанемся. Это делается ради их будущего и обновления команды. В ближайшее время сообщим имена тех, кто покинет команду.
Рейналдо ведет переговоры с «Нефтчи»? У меня нет такой информации. У нас с Рейналдо контракт по схеме «6 месяцев + 1 год». Пока рано говорить о том, останется он или уйдет. Решение мы не приняли.
Какое из шести чемпионств самое сложное? Я всегда говорил, что легко подняться на вершину, но сложно на ней удержаться. Каждое следующее чемпионство для нас более дорогое и сложное. Так и в этот раз.
Желаю успехов «Нефтчи». Они показали другой футбол, хотели стать чемпионами. Мы даже не думали о поражениях «Нефтчи», мы думали о своей игре, своих победах.
Чемпионат получился интересным, сложным. Всем нашим командам я всегда желал успеха. Любые их победы для меня в радость. Потому что люди, которые вкладывают деньги в свои клубы, наконец-то могут получить какие-то дивиденды в виде успехов.
Почему «Карабах» играл слабо в первой половине сезона? Наши игроки и я работали в очень напряженном режиме – чемпионат, Лига Европы, сборная, Кубок. Во второй половине у нас график был полегче, не было психологической нагрузки. И к тому же мы очень хорошо подготовились на сборах в Анталье.
Продолжит ли играть Рашад Садыхов? Рашад приносит большую пользу нашей команде. Он – наш большой капитан! С зимы, можно сказать, вернули ему вторую молодость. Он показывал хорошую игру. Мы еще раз убедились в том, насколько он ценен для команды. У него пока есть силы играть».
После пресс-конференции Гурбан Гурбанов со словами «Давайте я вам всем пожму руку» поприветствовал каждого присутствующего в зале журналиста, лично приняв поздравления от представителей СМИ.
В свою очередь, главный тренер «Сабаила» Афтандил Гаджиев после матча сказал следующее:
«Карабах» был сильнее нас. Но в предыдущих играх с чемпионом мы играли лучше. У нас сегодня есть травмированные. Несмотря на это, эпизодами у нас получалось контролировать мяч, хотя, конечно, оба тайма доминировал «Карабах».
Я поздравляю «Карабах» с чемпионством! А мы вышли в Лигу Европы. Но с таким составом, если мы хотим добиться там хоть какого-то успеха, будет сложно. Нужно усиливаться. Сейчас мы уже официально в Лиге Европы и будем обсуждать с руководством данный вопрос. После травмы голкипера Александра Рыбки нам очень нужен вратарь. Да и другие позиции нуждаются в усилении.
Мне предложили продолжить работу в клубе, но детали мы пока не обсуждали.
Почему Майкл Эссьен играл с «Карабахом» на позиции стоппера? Он играл на этой позиции в «Челси». Для него это не чужое место на поле. У нас были травмированные, поэтому поставили его на эту позицию. Он месяц с нами тренируется. И мы знали, что сможет сыграть за счет опыта. Конечно, были недостатки. И возраст сказывается, и годичное отсутствие игровой практики. Эссьен – универсальный игрок, может играть на разных позициях. Посмотрим, что будет дальше
В начале сезона верил, что сможем добиться успеха. Было сложно поначалу, постепенно освоился. Рад, что смогли завоевать медали».