Конгресс США допросит спецпрокурора Мюллера о «российском деле»

Юридический комитет нижней палаты Конгресса США назначил на 15 мая слушания, на которых выступит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Демократ от штата Род-Айленд Дэвид Сисилини заявил, что Мюллер согласился ответить на вопросы о недавно завершенном «российском расследовании», которое доказало отсутствие связей Дональда Трампа с Москвой.

«Представитель спецпрокурора дал согласие», — ответил Сисилини, имея в виду согласование точной даты.

Как ожидается, Мюллер расскажет о расследовании мнимого «вмешательства» РФ в американские выборы в 2016 году, на что уже согласился Белый дом.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр отказался прийти на слушания по «российскому делу». Напомним, Мюллер обвинил его в искажении финальной версии доклада по итогам расследования.

Напомним, доклад Мюллера о так называемом «российском расследовании» был опубликован в апреле. После двухлетней работы спецпрокурору не удалось найти достаточного количества доказательств сговора между штабом Трампа и РФ.