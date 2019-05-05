В Северной Македонии завершились выборы президента
Второй тур президентских выборов прошел в Северной Македонии, главу государства выбирали впервые после смены названия страны.
За высший пост боролись кандидат правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски и представитель крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова.
Как сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК), после подсчета трети голосов Пендаровски лидирует с большим отрывом, он получает 56,98% голосов.
Явка оказалась выше, чем в первом туре, и составила 44,55%, преодолев необходимый порог в 40%.