Президент США увеличит пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем движутся очень медленно, а отведенный для заключения сделки срок истекает.

В этой связи Трамп намерен уже в пятницу исполнить отсроченное обещание о повышении пошлин на китайские товары с 10% до 25%.

По его словам, пошлины затронут товары на сумму $200 млрд. В первую очередь речь идет о высокотехнологичной продукции, но не исключены также новые пошлины для ряда других товаров.

«В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины на высокотехнологичную продукцию на $50 млрд в размере 25% и в размере 10% — на другие товары на $200 млрд. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. Эти 10% увеличатся до 25% в пятницу», — написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что вскоре такими же пошлинами будут обложены китайские товары на сумму в $325 млрд.