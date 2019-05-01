Угроза депортировать из Турции трудовых мигрантов из Армении может быть реализована на практике, так как в этой стране изменились правила игры. Такое мнение эксперт Рубен Мелконян высказал в интервью Sputnik Армения, комментируя появившиеся в прессе сообщения о том, что власти Турции могут принять решение о выдворении мигрантов-армян.

Вместе с тем Мелконян отметил, что проблема нелегальных мигрантов-армян далеко не новая в общественно-политическом дискурсе Турции. Впервые этот вопрос подняла в годы своего премьерства Тансу Чиллер, пригрозив депортировать армян из страны. Позже ее примеру последовали и другие главы правительства Турции. Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно выступал с подобными заявлениями.

Что касается причин депортации уроженцев Армении из Турции, то их, по словам Мелконяна, много: это и внутренние проблемы в Турции, и обязательства в отношении Азербайджана, и усиление враждебного отношения к Армении.

"Также ходят слухи, что причиной возможной депортации мигрантов-армян может быть отправка нашего миротворческого контингента в Сирию. Но я не думаю, что это может быть основной причиной, ведь не стоит забывать, что армянский контингент в Сирии осуществляет не военную, а гуманитарную миссию", - заметил эксперт.