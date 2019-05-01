Конфликт в Газе: число жертв растет

Обмен ударами Израиля и сектора Газа привел к гибели 24 палестинцев и четырех израильтян, сообщили представители обеих сторон.

Представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра сообщил, что среди погибших оказались несколько детей и женщин, более 150 человек ранены.

При этом Израиль опроверг свою причастность к гибели беременной женщины, обвинив в этом палестинских боевиков.

Пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд сообщил, что четвертой жертвой обстрелов в Израиле стал мужчина, который был убит прямым попаданием палестинской ракеты. Трагедия произошла в крупном южном городе Ашдоде, где реактивный снаряд уничтожил машину.