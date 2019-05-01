В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами. Его слова приводит Daily Storm.

«Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet… За свои деньги люди купили себе смерть!» — заявил Сытник.

Он напомнил, что неоднократно называл эти машины негодными к эксплуатации.