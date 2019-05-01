Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров сообщил корреспонденту haqqin.az, что в Центральную районную больницу Сальяна госпитализированы семь человек. Состояние шести из них нормальное, угрозы для их жизни нет. Состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое.

«Один подросток скончался на месте ДТП», - сказал представитель Минздрава.

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Сегодня утром на 72-м километре трассы Алят – Астара на территории Сальянского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.