Микроавтобус с детьми разбился в Сальяне: есть погибший и раненые фото; обновлено 10:10
Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров сообщил корреспонденту haqqin.az, что в Центральную районную больницу Сальяна госпитализированы семь человек. Состояние шести из них нормальное, угрозы для их жизни нет. Состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое.
«Один подросток скончался на месте ДТП», - сказал представитель Минздрава.
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Сегодня утром на 72-м километре трассы Алят – Астара на территории Сальянского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Так, микроавтобус Mercedes Vito (90 SL 765), перевозивший юных спортсменов из Ширвана в Джалилабад на соревнования по борьбе, потерял управление и перевернулся.
В результате погиб 11-летний борец, еще пять подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в Центральную районную больницу Сальяна.
По факту ДТП начата проверка.