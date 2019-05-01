К берегам Ирана идет американский авианосец

США направят к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пишет Дойче велле.

По словам Болтона, данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в Ближневосточном регионе.

Болтон подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

Тегеран, в свою очередь, пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США.

По словам замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амира Хосейна Заманиния, речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".