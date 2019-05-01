Израиль и Палестина договорились о перемирии

Представителям Израиля и Палестины при посредничестве Египта удалось достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Режим тишины начал действовать в понедельник, 6 мая, в 4 часа 30 минут утра. Данную информацию подтвердил телеканал палестинского движения ХАМАС.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 450 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. 150 выпущенных ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности.

Также Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС.

По данным телеканала Al Hadas, в результате ударов Израиля в секторе Газа за два дня погибли не менее 14 палестинцев, десятки пострадали.