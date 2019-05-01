Заявление Трампа по Китаю обрушило цены на нефть

Стоимость нефти резко снижается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары, пишет Интерфакс.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника составляет $69,4 за баррель, что на $1,45 (2,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,38 (2,23%) - до $60,56 за баррель.

Накануне Дональд Трамп написал в твиттере, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%: "Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут на уровне 25%".