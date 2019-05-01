Взрыв на химическом заводе в России: есть погибшие Обновлено 12:16
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае произошел во время сварочных работ в одном из цехов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального министерства территориальной безопасности.
"...10 утра в цехе №1 завода "Азот" при проведении сварочных работ на вспомогательном производстве произошел взрыв. В результате трое рабочих погибли на месте, один в состоянии средней тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении.
Выбросов опасных веществ в результате взрыва не произошло, сообщило министерство.
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В Пермском крае России на химическом заводе «Азот» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, еще один пострадал, сообщает телеканал Дождь.
На заводе сообщили, что после взрыва произошел пожар, его ликвидировали.
В МЧС РФ подтвердили информацию о трех погибших и одном пострадавшем в результате взрыва, передает Интерфакс.