Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае произошел во время сварочных работ в одном из цехов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального министерства территориальной безопасности.

"...10 утра в цехе №1 завода "Азот" при проведении сварочных работ на вспомогательном производстве произошел взрыв. В результате трое рабочих погибли на месте, один в состоянии средней тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении.

Выбросов опасных веществ в результате взрыва не произошло, сообщило министерство.