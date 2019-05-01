Премьер-министр Грузии о спорах с Азербайджаном: «Будет сложно, но решим»

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе прогнозирует, что делимитация и демаркация несогласованных участков грузино-азербайджанской границы будет проходить сложно, но в итоге пройдет успешно. Об этом он заявил в эфире телекомпании Imedi, сообщает GEORGIAinform.

Премьер Грузии проинформировал, что для решения ситуации будет создана спецкомиссия из представителей профильных ведомств, однако до получения конкретных результатов будет действовать обычная практика передвижения.

«Состав комиссии, которая будет работать совместно с коллегами из Азербайджана, будет утвержден на ближайшем заседании правительства», - добавил Бахтадзе.