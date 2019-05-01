МИД: В сгоревшем в Москве самолете азербайджанцев не было

Среди жертв авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево нет граждан Азербайджана. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

Отметим, что в авиакатастрофе Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, включая члена экипажа. Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке, стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи.

По словам очевидцев, когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне.