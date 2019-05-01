Межбанк открыл отделение в Исмаиллы по новому адресу

Международный банк Азербайджана, в целях повышения качества обслуживания и удовлетворения клиентов, проводит обновление своих пунктов обслуживания в соответствии с новой концепцией. Банк адаптирует филиалы и отделения в Баку и регионах к единому корпоративному стилю.

В рамках проекта состоялось открытие Исмаиллинского отделения МБА, расположенного по новому адресу: улица Мирзы Фатали Ахундзаде, 18.

Отделение занимает просторную площадь, оснащено передовыми банковскими технологиями и всем необходимым для предоставления высококачественного обслуживания клиентам. Отделение предоставляет клиентам расчетно-кассовые услуги, проводит операции по вкладам, заказу платежных карт, денежные переводы, коммунальные платежи, операции с наличностью и многие другие банковские услуги.

Директор департамента по работе с филиалами МБА Эмиль Гадимов отметил, что банк продолжит работы по оптимизации сети обслуживания и обновлению филиалов и отделений банка в соответствии с новой концепцией: «Международный банк Азербайджана является одним из банков с самой широкой сетью обслуживания в нашей стране. Процесс реновации в рамках новой концепции продолжается в ряде филиалов и отделений банка и в будущем затронет даже самые отдаленные пункты обслуживания. Наша цель - предоставить нашим клиентам самый высокий уровень обслуживания, которого они заслуживают. Надеемся, что нашим клиентам понравится подобное обновление и банк внесет свой вклад в социально-экономическое развитие Исмаиллинского региона посредством предоставления широкого ассортимента банковских продуктов и услуг, а также продолжительной поддержки бизнеса».