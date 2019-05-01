Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, сообщает АзерТАдж.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы государства.