Большинство россиян против продолжения операции в Сирии

51% россиян поддерживают политику Москвы в отношении Сирии, однако еще большее количество российских граждан (55%) считают, что военную операцию РФ в Арабской Республике следует завершить. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", пишет Интерфакс.

По данным социсследования, поступившем в издание, россияне или совсем не следят за тем, что сейчас происходит в Сирии (39%), или отслеживают события без внимания (48%). Внимательно за развитием ситуации в Сирии следят 13% респондентов.

Согласно результатам опроса, россияне не исключают, что военная операция в Сирии может перерасти для России в "новый Афганистан": 6% полагают, что это, безусловно, произойдет; 31% считают такое развитие событий вполне вероятным; 34% - маловероятным. В нереальности подобного развития событий убеждены 16% респондентов, отмечают в "Левада-центре".

Опрос был проведен с 18 по 23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Российская военная операция в Сирии проводится с сентября 2015 года. В декабре 2017 года было объявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии.