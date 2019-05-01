Власти Азербайджана закрыли дело Meydan TV

Сегодня, 6 мая, четверо журналистов были приглашены в Управление по борьбе с тяжкими преступлениями Генпрокуратуры Азербайджана, где им сообщили о снятии запрета на их выезд из страны, действовавший четыре года - с 2015 года, сообщает агентство Turan.

«Нас принял начальник управления Эльдар Ахмедов и вручил уведомления за своей подписью, что ограничение на выезд снято, в связи с устранением необходимости», - сказал агентству журналист Натик Джавадлы.

Кроме него аналогичные уведомления были вручены Изольде Агаевой, Салиме Джалиловой и Расиму Гарача. Как ожидается, в ближайшее время запрет на выезд должен быть снят с еще не менее восьми журналистов, в то или иное время готовивших материалы для Meydan TV.

Запрет на выезд был введен в связи с уголовным делом против группы журналистов, сотрудничающих с интернет-ресурсом Meydan TV.