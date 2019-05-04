Эльмир Алиев, отдел спорта 12:34

По итогам предпоследнего тура чемпионата Азербайджана по футболу стали известны наш единственный представитель в Лиге чемпионов и два из трех клубов, которые сыграют в Лиге Европы. Это соответственно «Карабах», «Нефтчи» и «Сабаил». Третий участник Лиги Европы от Азербайджана определится 19 мая, когда состоится финал Кубка страны между «Габалой» и «Сумгаитом». Как всегда, отечественным командам, чтобы попасть в групповой турнир, придется проходить длинный отборочный марафон. Что же ждет наши клубы в начале этого пути?

Начнем с «Карабаха». Как и в прошлом сезоне, подопечные Гурбана Гурбанова стартуют с 1-го квалификационного раунда, пропуская предварительный этап, в котором сыграют чемпионы самых слабых стран прошлогодней таблицы коэффициентов УЕФА – Гибралтара, Андорры, Сан-Марино и Косово. Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов состоится 18 июня. А матчи этих раундов пройдут 9/10 и 16/17 июля, а также 23/24 и 30/31 июля. Уже ясно, что «Карабах» с его рейтингом в 22 балла будет «сеяным» при жеребьевке 1-го раунда. А вот что касается 2-го этапа, то тут нужно подождать окончания некоторых других национальных чемпионатов, победители которых могут сместить «Карабах» и уже во 2-м раунде сделать его «несеяным». Это означает, что чемпион Азербайджана может оказаться среди слабых по рейтингу команд и получить в соперники более сильный клуб. Интересно, что в еврокубковых сезонах 2018/19 и 2017/18 «Карабах» был «сеяным» в 1-м, 2-м и даже в 3-м раундах Лиги чемпионов, имея в своем активе 20,500 и 18,050 балла соответственно. Но этим летом состав участников квалификации Лиги чемпионов, судя по всему, будет сильнее, из-за чего даже 22 баллов может не хватить для того, чтобы попасть в число «сеяных» хотя бы на 2-й стадии. Для «Карабаха» непопадание в число «сеяных» во 2-м раунде может случиться впервые. Команда выступает в Лиге чемпионов с сезона 2014/15 и неизменно была среди «сеяных» во 2-м раунде, а в сезонах 2017/18 и 2018/19, как отмечалось выше, этой привилегии «Карабах» удостоился и в 3-м раунде.

Впрочем, надежда еще есть. Нужно, чтобы в одном из трех чемпионатов – Польши, Болгарии и Румынии – победила не самая сильная по рейтингу команда. Варшавская «Легия», «Людогорец» из Разграда и бухарестская «Стяуа»… Осечка одного из этих клубов откроет «Карабаху» дорогу в «сеяные» при жеребьевке 2-го этапа. Также добавим, что «Легия» и «Людогорец» на данный момент лидируют в своих чемпионатах, а «Стяуа» занимает 2-е место. Если же все эти три клуба выиграют свои чемпионаты, то «Карабаху» уже во 2-м раунде могут достаться такие команды, как ПАОК (Греция), «Копенгаген» (Дания), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Селтик» (Шотландия), БАТЭ (Беларусь) и т.д. Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится 22 июля – до старта 2-го раунда. Чтобы оказаться «сеяным» во время этой жеребьевки «Карабаху», во-первых, надо самому преодолеть 1-й этап, а во-вторых, надеяться, что как можно больше клубов с высоким рейтингом вылетят из борьбы уже на старте. Шансов на это мало. Всего «Карабаху», чтобы во второй раз в истории попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, нужно будет пройти четыре этапа. В случае поражения на какой-либо из квалификационных стадий Лиги чемпионов «Карабах» отправится в Лигу Европы. Если чемпион Азербайджана вылетит в 1-м раунде ЛЧ, то перекочует во 2-й раунд специально созданного пути чемпионов в Лиге Европы. Если проиграет во 2-м раунде главного еврокубка, то сыграет в 3-м раунде ЛЕ. Если, как в прошлом сезоне, агдамцы уступят в 3-м раунде ЛЧ, то попадут в 4-й раунд ЛЕ, который называется раундом плей-офф. Оттуда остается сделать один шаг до группового этапа ЛЕ. Ну а если «Карабах» дойдет до раунда плей-офф Лиги чемпионов и проиграет там, то автоматически отправится в группу Лиги Европы. Напомним, что в прошлом году «Карабах» на 3-м этапе Лиги чемпионов уступил белорусскому БАТЭ, а затем в плей-офф Лиги Европы прошел молдавский «Шериф» и пробился в групповой турнир.

Теперь перейдем к Лиге Европы. «Нефтчи» и «Сабаил» пропускают предварительный этап и начнут выступление с 1-го квалификационного раунда, а обладатель Кубка – со 2-го. Рейтинг «Нефтчи» и «Сабаила» - 3,800 балла. Вы спросите: почему у «Нефтчи», который долгие годы выступает в еврокубках, и у клуба-дебютанта одинаковые рейтинговые показатели? Дело в том, что за пять последних лет (а именно такой срок берется в расчет при составлении клубных рейтингов УЕФА) «Нефтчи» из-за своих неудачных выступлений смог накопить лишь 3,250 балла. Но есть правило УЕФА: рейтинг клуба не может быть ниже, чем одна пятая часть рейтинга страны, которую он представляет. Рейтинг Азербайджана по итогам завершающегося еврокубкового сезона равен 19 баллам. Делим эту цифру на 5 и получаем 3,800. С таким показателем отправятся в еврокубки «Нефтчи», «Сабаил» и «Сумгаит», если выиграет финал Кубка. А вот в случае победы в финале «Габалы», ее еврокубковый рейтинг будет равен 6,250 благодаря успешным выступлениям, а именно - двум попаданиям в групповой этап Лиги Европы.