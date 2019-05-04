Buta Airways соединил Восточную Украину с Азербайджаном

Лоукостер Buta Airways начал выполнять прямые рейсы из Баку в еще один город Украины – Харьков. Как собщил haqqin.az источник в авиакомпании, рейсы в Харьков будут выполняться по вторникам и пятницам. Минимальный тариф в Одессу и Харьков, как и по остальным направлениям авиаперевозчика, составит 29 евро (в одну сторону).

Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы между Баку и Киевом. Авиабилеты в Харьков можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Поскольку этот перевозчик является лоукостером, в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.