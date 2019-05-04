Рынки Китая рухнули после заявления Трампа о росте пошлин

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал на 5,58%, до 2906,46 пунктов, что стало худшим показателем с февраля 2016 года. Самые большие потери зафиксированы по таким направлениям, как телекоммуникационные (9,81%) и информационные (8,26%) технологии, свыше 6% падения продемонстрировал промышленный индекс.

Основные индексы фондовых рынков материкового Китая рухнули в конце торгов после заявления президента США Дональда Трампа о повышении с 10 мая пошлин на товары КНР, пишет ТАСС.

Спад затронул и торги на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Component по итогам дня снизился на 7,56% - до 8943,52 пунктов. Общий для обеих площадок индекс CSI300 снизился на 5,84%.

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также продемонстрировали отрицательную динамику. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 3,1%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,9%, сообщает «Финмаркет».

Заявление Трампа прозвучало перед новым раундом торговых консультаций, который должен состояться на этой неделе в Вашингтоне. На прошлой неделе переговоры прошли в Пекине.