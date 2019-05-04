В Азербайджане пустят с молотка десятки акционерных обществ и предприятий

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана 4 июня 2019 года проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества. На этот аукцион будут выставлены 22 акционерных общества, 48 государственных малых предприятий, 11 нежилых площадей и 4 транспортных средства, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Акционерные общества, которые будут выставлены на аукцион, находятся в Агдаше, Сальяне, Барде и Евлахе. 30–45% пакетов акций государственной собственности относятся к промышленной, аграрной, строительной, транспортной и другим сферам. Среди этих АО есть Qax Taxıl, İsmayıllı Təmir Tikinti, Ağdaş Quşçuluq, обладающие большим доходным потенциалом.

Также на аукцион выставлены государственные предприятия и объекты площадью от 20 квадратных метров до 3 тысяч квадратных метров. Так, в Шекинском районе в селе Гудла на аукцион выставлен объект общей площадью 372, 1 квадратных метра. Инвестор может использовать данный объект как в туристической, так и других сферах. Приватизация центра отдыха вместе с земельным участком открывает широкие возможности для его эффективной деятельности.

Те, кто только начинают бизнес-деятельность и ищут офисы, смогут сделать свой выбор на аукционе, где выставлены нежилые государственные объекты площадью от 21,7 квадратных метров до 140 квадратных метров. 6 этих объектов расположены в Баку, 5 – в Сумгаите. Так, государственный объект в Гарадагском районе Баку в поселке Гызылдаш имеет полезную площадь 84,3 квадратных метра. Первоначальная цена этого объекта – 6 тысяч манатов.