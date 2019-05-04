Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Теймур Абдуллаев, с 1 мая «Азерэнержи» приступило к экспорту электроэнергии в Грецию транзитом через Грузию и Турцию. Кроме того, аналогичным образом осуществляются поставки азербайджанской электроэнергии в Болгарию, Румынию и Венгрию.

С 1 мая 2019 года ОАО «Азерэнержи» начало экспорт электроэнергии в страны Евросоюза.

По словам Т.Абдуллаева, «Азерэнержи» оказалось в числе пяти компаний–победителей аукциона на майские поставки электроэнергии в Грецию, и среди семи компаний – победителей аукциона в Болгарии.

В предстоящие месяцы «Азерэнержи» планирует наладить экспорт электроэнергии в Австрию и Италию, добавил глава пресс-службы ОАО.