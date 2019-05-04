Президентский срок Трампа предложили продлить на два года

Президент США Дональд Трамп поделился в Twitter призывом юриста, руководителя Университета Либерти Джерри Фалуэлла-младшего продлить его президентский срок на два года из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет РБК.

«Трампу должны добавить два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, украденное этим коррумпированным и провалившимся госпереворотом», — написал юрист.

Трамп согласился, что у него «украли» два года президентства, которые «невозможно вернуть», выразив при этом мнение, что этот период был самым успешным в истории.