Нетаньяху пообещал продолжить удары по Газе
В связи с обострением ситуации в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности продолжать удары по подконтрольной палестинцам территории. Об этом говорится в сообщении в его Twitter, пишет РБК-Украина.
По словам Нетаньяху, в течение последних двух дней Армия обороны Израиля нанесла сокрушительный удар по ХАМАС и "Исламскому джихаду".
"Мы поразили более 350 целей. Мы нанесли удар по лидерам террористов и разрушили их здани. Кампания не закончена, но она требует терпения и проницательности. Мы готовы продолжать. Целью остается обеспечение спокойствия и безопасности для жителей юга. Я выражаю соболезнования семьям и наилучшие пожелания для выздоровления раненым", - добавил израильский премьер.