Президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер в эксклюзивном интервью haqqin.az заявил, что для Израиля нет проблем, чтобы решить ситуацию с Ираном за несколько дней.

«Израиль – самая мощная страна региона, и Ирану не следовало бы продолжать нервировать его. А поддерживая террористические организации ХАМАС, «Хезболлах», хуситов из Йемена, Тегеран делает только хуже для себя», - убежден Шнайер.

В то же время раввин утверждает, что возглавляемый им Фонд этнического взаимопонимания предпринимает все возможное для укрепления отношений Израиля с арабскими странами.

«Мы живем в необычные времена потепления отношений между арабскими странами Персидского залива и Израилем. В связи с чем считаем своим долгом разъяснять как лидерам Персидского залива, так и мусульманским межконфессиональным лидерам, что нельзя отделять Израиль от иудаизма», - отмечает Шнайер.

Свою мысль раввин подкрепляет утверждением, что Израиль для еврейского народа не просто политическая реальностью с семидесятилетней историей, а центр иудаизма, центр еврейской религии. И Иран должен наконец осознать эту истину. К тому же, подчеркивает он, в борьбе с Ираном Израиль не одинок, у него есть такие союзники как США, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, «которым Тегеран также доставляет немало проблем».

«Моя работа сосредоточена на шести странах Персидского залива. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Оман и Кувейт. И предполагаю, что в недалеком будущем одно или два государства Персидского залива начнут устанавливать отношения с Израилем. Как мне кажется, первым таким государством будет Королевство Бахрейн. Король Бахрейна последовательно - по крайней мере за то время, что я его - короля знаю, выступал в поддержку Израиля. А Иран тем временем бесцеремонно вмешивается в дела этого королевства. Именно поэтому Бахрейну нужен такой союзник как Израиль», - считает Шнайер.

Вместе с тем он отрицает возможность войны между США и Ираном, а вот конфликт Ирана с Израилем и Саудовской Аравией, по его мнению, вполне вероятен.

«Санкции, которые вводит против Ирана президент Трамп, очень болезненные. Ситуация такова, я не исключаю революции в ИРИ. Очень надеюсь, что очень уважаемый иранский народ сам свергнет этот режим. Со своей стороны я буду поддерживать революционные стремления иранского народа», - пообещал Марк Шнайер.

А вот Азербайджан раввин Шнайер называет своей самой любимой и уважаемой страной, подчеркивая, что такого же мнения придерживается вся еврейская община США.

«Осуществляемая в Азербайджане работа в религиозной сфере высоко оценивается в США. Мы продолжим сотрудничать с вашей страной в этой области», - заявил он.