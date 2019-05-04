Синоптики рассказали о погоде на завтра

Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, прогнозируется южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла. В Баку ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых западных районах прогнозируются дожди, местами ливневые, возможен град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 24-29 тепла, в горах ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.