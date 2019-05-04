Мадуро собирается в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может вскоре приехать в Санкт-Петербург, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Арреасы, венесуэльская сторона собралась участвовать в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В Россию может поехать и Мадуро, потому что он хочет увидеться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с Путиным», — добавил Арреаса.