Охрана «Карабаха» гонится за болельщиком с файером Празднование чемпионства; видео
Во время вчерашнего празднования чемпионства футболистами «Карабаха» на поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова выбежал болельщик команды с файером в руках.
В Сети распространилось видео, на котором видно, как представитель секьюрити «Карабаха» гонится за фанатом, пытаясь помешать ему приблизиться к игрокам.
В последний момент охраннику все же удалось схватить болельщика, но тут за фаната вступился капитан команды Рашад Садыхов. Болельщика отпустили, и он стал праздновать вместе с футболистами.