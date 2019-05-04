Охрана «Карабаха» гонится за болельщиком с файером Празднование чемпионства; видео

Отдел спорта

Во время вчерашнего празднования чемпионства футболистами «Карабаха» на поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова выбежал болельщик команды с файером в руках.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как представитель секьюрити «Карабаха» гонится за фанатом, пытаясь помешать ему приблизиться к игрокам.

В последний момент охраннику все же удалось схватить болельщика, но тут за фаната вступился капитан команды Рашад Садыхов. Болельщика отпустили, и он стал праздновать вместе с футболистами.

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