Вахид Мустафаев: «Генпрокуратура официально заявила, что мы невиновны»

«Мы получили от Генпрокуратуры письмо, которое полностью оправдывает ANS. Это письмо мы с нетерпением ждали последние три года». Об этом haqqin.az заявил президент медиакомпании ANS Вахид Мустафаев.

По его словам, в письме говорится, что расследование, проводимое в Азербайджане в связи с попыткой государственного переворота в Турции в июле 2016 года, полностью доказало невиновность медиакомпании ANS.

«Это доказывает то, что ANS невиновен и чист перед народами Турции и Азербайджана, президентом нашей страны, который всегда оказывал нам доверие, и перед Аллахом», - сказал он.

Напомним, что 18 июля 2016 года Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об упразднении лицензии телекомпании и закрытии радиостанции ANS ÇM. Причиной отзыва лицензии стали обвинения в адрес телеканала в том, что он якобы поддерживает лидера секты гюленистов Фетхуллаха Гюлена.