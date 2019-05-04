Глава МИД Украины Климкин решил подать в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
"Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - передает слова Климкина ТАСС.
Глава украинского МИД отметил, что необходимо соблюдать политическую культуру, поэтому он первым выступит с таким предложением.
Климкин напомнил, что ранее выступал с заявлениями о том, что у него есть "свои планы, в том числе политические", отметив при этом, что не исключает сотрудничества с новым главой государства, в том числе в качестве советника, а также в качестве участника в переговорах.