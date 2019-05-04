В США испытали сбивающий ракеты боевой лазер
Военно-воздушные силы США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, в ходе которых лазер сбил несколько ракет воздушного старта, пишет Rambler News Service.
Испытания проводились 23 апреля на ракетном полигоне армии США в Нью-Мексико. Разработкой занимается компания Lockheed Martin.
ВВС США рассчитывают, что система сможет сбивать как ракеты класса «воздух-воздух», так и ракеты класса «земля-воздух», обеспечивая активную защиту истребителей.
Испытания лазерного оружия проходят в три этапа. К 2021 году США планируют создать прототип для воздушных испытаний, а начать использоваться эта система может к концу десятилетия.