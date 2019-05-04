Азербайджан и Россия договорились о развитии евроазиатских транспортных коридоров

ОАО "РЖД" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) подписали меморандум о развитии сотрудничества. Документ подписали 6 мая в Баку генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и глава АЖД Джавид Гурбанов, сообщает РЖД.

«Меморандум направлен на реализацию согласованной политики развития и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок», - отмечается в сообщении.

Стороны намерены развивать комплексное сотрудничество в железнодорожной сфере, в том числе транспортный и транзитный потенциал национальных железнодорожных компаний, в частности, реализовывать совместные мероприятия, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршрутам Иран – Азербайджан – Россия – Европа в рамках западного маршрута международного транспортного коридора "Север – Юг" и маршрута Россия – Азербайджан – Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс.

Кроме этого, АЖД и РЖД договорились совместно привлекать дополнительные грузы для перевозок контейнерными поездами по западному маршруту коридора "Север – Юг" и другим маршрутам.

«Помимо того, усилия компаний будут направлены на развитие транзитных перевозок в направлении Восток – Запад – Восток, прежде всего, в сообщении между Азербайджаном и КНР транзитом по территории России, а также между КНР и другими странами транзитом по территории России и Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что стороны выразили готовность повышать качество услуг, обеспечивать эффективное использование подвижного состава и предлагать конкурентоспособные тарифные ставки. Для повышения эффективности коммерческих и технологических процедур будет развиваться единое информационное пространство на базе внедрения современных технологий, электронного документооборота, слежения за продвижением грузов.

«Для сокращения сроков доставки грузов намечена работа по оптимизации пограничных и таможенных процедур, включая электронный обмен данными и предварительное информирование в электронном виде. Предполагается согласованное развитие приграничной инфраструктуры погранперехода Самур – Ялама, направленное на увеличение его пропускной способности с учетом перспективных объемов перевозок по транспортному коридору "Север – Юг" и по другим маршрутам», - подчеркивается в сообщении.