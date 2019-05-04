МИД Венесуэлы: Мы готовы к любому развитию событий

Власти Венесуэлы готовы к любому развитию событий, в том числе и к военному вторжению со стороны США, заявил находящийся в Москве с визитом глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, пишет Коммерсант.

Арреаса выразил надежду, что до военных действий не дойдет, и призвал Вашингтон к диалогу.

«Если США предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться. У нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. Мы готовы к любому сценарию, но надеюсь, это никогда не произойдет»,— отметил венесуэльский министр.

С 30 апреля в Венесуэле началась новая волна протестов, в ходе которой пострадали более 300 человек, 240 задержаны. Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле. В свою очередь, Каракас заявил о готовности защищать себя от вторжения всеми имеющимися средствами.