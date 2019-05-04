В «ЛНР» начали раздавать российские паспорта
Пункт выдачи российских паспортов открылся в сепаратистской «ЛНР». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД «ЛНР» Михаила Параскеева.
По его словам, жители области могут с 6 мая приходить в пункт и писать заявление, а также получить соответствующую консультацию по интересующим вопросам.
«С завтрашнего дня на территории "Луганской народной республики" открываются все территориальные подразделения миграционной службы», — добавил Параскеев.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями «ДНР» и «ЛНР».